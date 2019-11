A Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado, 16, mais uma edição do Programa Saúde na Comunidade. Desta vez, os atendimentos foram realizados à população do Polo Hélio Pimenta/Geraldo Fleming, localizado na rodovia AC-40, que liga a capital acreana a histórica cidade de Porto Acre.

Na oportunidade, foi disponibilizado atendimento médico e odontológico, orientações de higiene bucal, vacinação, testes rápidos, procedimentos para exames, além da liberação de consultas médicas com distribuição de medicamentos, tudo de graça. O evento ocorreu na Escola Rural Luzia de Lima Cadaxo e foi prestigiado pela prefeita Socorro Neri e pelo secretário de saúde do município Oteniel Almeida.

Segundo a prefeita Socorro Neri, o Programa Saúde na Comunidade, tem o objetivo de levar os serviços ofertados pelo Município para mais perto da população, que não tem no dia a dia, uma gama de serviços como os oferecidos hoje, nesse evento concentrado. “A ideia é aproximar a Prefeitura cada vez mais do cidadão, de forma mais efetiva na sua missão de cuidar da população de Rio Branco. E, nós percebemos que a comunidade reage bem, participa, reconhece esse esforço e de fato, sai daqui com o atendimento realizado com qualidade, com a medicação necessária para fazer o tratamento e com isso nós estamos caminhando, buscando promover o bem coletivo que é o que define a gestão municipal”, destacou.

As doenças mais frequentes, segundo a médica Renata Maria Marques Pinto, estão associados a verminoses e diarreia, tanto em adultos quanto em crianças. “Esse serviço que a Prefeitura realiza é de muita serventia, as pessoas estão no ambiente delas, recebendo atendimento no próprio local onde nasceram e moram”, disse.

Oteniel Almeida ressaltou que nessa modalidade a Prefeitura acumula milhares de atendimentos à população. “Esse projeto é fruto de um planejamento estratégico e a orientação da prefeita Socorro Neri é chegar com o serviço onde as pessoas moram. Então, aqui, nessa comunidade, a gente vem fazendo o acompanhamento com o agente comunitário de saúde ao longo do ano, e neste dia, estarmos com três médicos, enfermeiros e a farmácia completa para que as pessoas possam fazer a consulta e já sair com os encaminhamentos para o tratamento evitando que essas pessoas possam adoecer”.

O presidente da Associação de Produtores Rurais do Polo Geraldo Fleming, Jonizete de Lima Mendes, destacou a importância do atendimento. “Isso acontecia, mas havia parado, na gestão da prefeita Socorro Neri foi retomado e nós já estamos no segundo atendimento só esse ano. Excelente para os produtores e para as pessoas que vivem aqui”, colocou o líder comunitário.