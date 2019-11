O jovem Misael de Freitas foi preso por receptação e porte ilegal de arma, na tarde desta sexta-feira (15), na rua principal do Bairro Recanto, na região do segundo Distrito em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição estava realizando patrulhamento de rotina pela região quando receberem uma denúncia anônima via Ciosp de que um homem havia batido uma motocicleta no meio fio e não conseguia se evadir do local, porque tinha quebrado a clavícula e diversas escoriações pelas pernas e braços, e que ainda estaria possivelmente armado.

A guarnição se deslocou até o local denunciado e conseguiu abordar o homem. Ao verificado a procedência da moto, foi contatado que havia restrição de roubo ou furto, e na revista pessoal foi apreendida uma arma de fogo sem nenhuma munição que estava na cintura do criminoso.

Os agentes deram voz de prisão a Misael que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi ouvido pelo delegado plantonista. A motocicleta foi encaminhada pelo guincho ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran.