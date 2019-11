O Projeto: Olho na Periferia é uma idealização dos repórteres fotográficos Victor Augusto (Bombonzão), Dharcules Pinheiro, Juan Diaz e Del Pinheiro com o intuito de democratizar o acesso da informação a respeito do trabalho fotográfico para a população de baixa renda e periferia de Rio Branco.

Os fotojornalistas atuam na comunicação acreana há mais de dez anos, com reconhecimento de trabalhos por meio de documentários, premiados pela categoria em diversos prêmio locais e fora do Estado do Acre, que se unem para estender o conhecimento a pessoas mais desassistidas, buscando despertar o interesse pela fotografia nas futuras gerações.

“Cada um de nos realiza atividades diferentes e lidamos com situações diferentes no exercício do jornalismo, assessoria ou uma simples saída pela rua e registramos. Idealizávamos outros projetos e decidimos colocar esse em prática. Queremos oferecer e proporcionar as pessoas um olhar diferente que muitos não possuem e expor a realidade de seus bairros como eles conhecem por meio da fotografia”, disse Victor.

Por meio de inscrições feitas pelo site www.victordefarias.com a comunidade poder a se inscrever com até 30 vagas por bairro.

Os profissionais estarão oferecendo aulas teóricas de introdução à fotografia e aulas práticas. Ao final do curso os alunos farão exposição do trabalhado.

O material utilizado será mini apostilas, máquinas fotográficas (caseiras) para quem tiver ou a utilização de celulares. As inscrições estarão abertas a partir do dia 01 de dezembro.

“De acordo com o número de inscrições e por bairros, iremos fechar parceria com escolas para servir de sede e referência para os alunos”, destacou Dharcules.