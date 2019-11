Um telão vai ser instalado no Via Verde Shopping, em Rio Branco, para que os torcedores flamenguistas assistam a final da Copa Libertadores de 2019, entre Flamengo e River Plate, que acontecerá no dia 23 de novembro.

A Rede Amazônica e o shopping serão os responsáveis por colocar o telão na Praça de Alimentação para que flamenguistas acompanhem o jogo que começa às 15h (horário do Acre) do próximo sábado. Em parceria, a equipe Império Rubro Negro – Acre está mobilizando os torcedores para o evento.

O presidente da torcida, Dmitry Castellamary, fez o convite pelas redes sociais a todos os torcedores que desejam compartilhar a emoção do momento. “Vista seu manto e venha torcer com a gente!”.

O jogo Flamengo x River Plate será realizado no Estadio Monumental de Lima, no Peru. Anteriormente, a partida estava prevista para acontecer no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile, porém, devido os protestos locais, a Conmebol, após reunião com os times, decidiu levar a disputa para o Peru.