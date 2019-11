O encontro aconteceu no início da tarde da última quinta-feira (14), no núcleo de Florestania de Educação, no Jordão, interior do Acre, onde concentrou vereadores, o secretário de agricultura e produção rural, sindicato dos produtores rurais, membros do Conselho de Consumidores, a área comercial da Energisa e demais classes.

Na oportunidade, foram ouvidos as reclamações, sendo colocados, através da coordenação comercial, os investimentos futuros a serem realizados pela empresa, alem de dar conhecimento da oportunidade que a empresa está proporcionando aos inadimplentes de se regularizar.

O presidente do conselho, Ivan de Carvalho, enalteceu o novo momento que o sistema elétrico de Jordão vive, de oferecer melhoria na distribuição e na condição das negociações com isenção de multa, juros e correção.

Durante o evento ainda foi anunciada a campanha de negociação de débitos que acontece no escritório da empresa neste dia 15 e vai até o dia 30/11, e conta com o reforço da supervisão do atendimento e coordenação comercial do Vale do Juruá, trazendo satisfação para toda a população.

Com informações da assessoria