Uma tentativa de assalto foi registrada na tarde desta sexta-feira (15), em uma loja localizada na região central de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, dois criminosos em uma motocicleta, provavelmente roubada, chegaram na empresa que seria alvo do roubo e, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Durante a ação, e na distração dos bandidos, o proprietário da loja tentou correr e os criminosos atiraram, mas ele não foi atingido por nenhum disparo. No entanto, a vítima caiu no chão e fingiu estar morto para dispersar os bandidos. Os criminosos então fugiram do local.

A família do empresário, comunicou a todos os amigos e clientes que Francisco já está em casa e passa muito bem. O caso será investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, que usará as imagens das câmeras dos circuito interno para identificar os dois homens que tentaram assaltar o local.