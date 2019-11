O Jovem A. W. S de 27 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta quinta-feira (14), na Rua Principal, do Bairro Chico Paulo, em Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais militares da 1ª Companhia, ligados ao 9º BPM (Senador Guiomard) estavam de patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima via Ciosp, que no Bairro Chico Paulo havia um homem que estava fazendo ameaças a populares com uso de uma arma. Ao se deslocarem ao local da denúncia avistaram o carro denunciado pelos moradores, foi dado ordem de parada na qual foi obedecido pelo motorista, na revista do veículo foi encontrado uma arma de fogo calibre 38, sem registro, escondido por baixo do volante.

Os agentes deram voz de prisão ao rapaz envolvidos, e o mesmo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde foi ouvido pelo delegado plantonista. O inquérito será enviado ao Poder Judiciário e criminoso ficará preso até o julgamento do crime.