A sociedade atual avança progressivamente no desenvolvimento de tecnologias comunicacionais que favorecem o contato entre pessoas, recursos que possibilitam a relação usando aplicativos cada vez mais desenvolvidos. Por outro lado, essa sociedade vivencia o desafio de conectar as pessoas de forma presencial, pois não raro os pais relatam que as crianças e adolescentes estão isolados em seu mundo virtual. Essa dificuldade de conexão que pode também está associado a padrões comunicacionais pautados pelo julgamento, pela falta de empatia e, por vezes, pela falta do respeito mútuo.

Visando apresentar recursos que favoreçam essa comunicação, será realizado em Rio Branco, no dia 15 de novembro (sexta-feira), às 19h 30min a palestra “Como falar para seu filho ouvir e ouvir para seu filho falar”, que será ministrada pelo terapeuta e facilitador Iuri Storch.

A palestra é baseada na ‘comunicação não violenta’ que segundo Carolina Nalon, é uma abordagem para se relacionar de uma maneira mais autêntica e ”desarmada“. Isso significa que podemos iniciar conversas transformando nossas intenções iniciais para criarmos conexão com o outro, ou seja, “desligando” o modo de ataque ou defesa que aprendemos a utilizar ao longo da vida e permitindo que nossas vulnerabilidades sejam mostradas.

Iuri Storch é mediador formado pela Palas Athena, com pós-graduação em direito sistêmico – constelação familiar aplicada à resolução de conflitos – pela Hellinger Schule. anfitrião de grupos de estudo e prática de Comunicação Não Violenta (CNV). Graduado em comunicação social pela ESPM, pós-graduado em administração de empresas pela FGV, e pós-graduado em desenvolvimento de grupos pela SBDG. Consultor credenciado da walking the talk, com experiência como consultor e gerente de projetos de clima e cultura em organizações de diversos setores e tamanhos. Idealizador e fundador do instituto Bem-Te-Vi.