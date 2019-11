Em evento realizado na quarta-feira, 13, no auditório do SINTEAC, a senadora Mailza Gomes, presidente regional do Progressistas, anunciou oficialmente a pré-candidatura da vereadora Janaína Furtado à prefeitura de Tarauacá.

Janaína, que além de vereadora é professora no sistema público municipal, foi candidata ao governo do Estado em 2018 e filiou-se ao Progressistas no início de novembro de 2019.

“É uma grande alegria contar com você, Janaína, no nosso time para as eleições 2020”, saudou a senadora Mailza.

Janaína mostrou-se confiante para as eleições do próximo ano, agradeceu o apoio do Progressistas e já demonstrou que está pronta para a disputa eleitoral. “”Nunca subestime a capacidade e o poder da mulher. Não subestime o poder da Janaína Furtado”, destacou a vereadora.

No mesmo evento a presidente regional do Progressistas, Mailza Gomes, apresentou a nova Executiva Municipal, na pessoa do radialista Albanir Moraes, que assume a presidência da sigla em Tarauacá.