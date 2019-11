Os jovens Mateus de Souza Negreiros, 18 anos, e Fábio Silva Barroso, 18, foram presos por roubo e recepção, na manhã desta quarta-feira (13), na Rua Breu, no município de Cruzeiro do Sul no interior do Acre.

Policiais Militares do 6° Batalhão, através da guarnição do PELTRAN, estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima via Ciosp de que havia ocorrido um roubo a pedestre que estavam em uma parada de ônibus no Bairro Escola Técnica.

Os militares se deslocaram até o local e conseguiram interceptar os dois criminosos, que estavam em uma moto. Um dos bandidos ainda tentou pegar uma arma e apontar para os polícias, que devido ao preparo, evitaram a reação do criminosos e, posteriormente, constataram que a arma era uma réplica.

Na revista pessoal foram encontrados os objetos do roubo, além de outros celulares. Foi verificado também que a moto usada pelos assaltantes era roubada.

Os agentes deram voz de prisão aos dois envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram ouvidos pelo delegado plantonista. O inquérito será enviado ao Poder Judiciário e os bandidos ficaram preso até o julgamento do crime.