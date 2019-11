Estão abertas as inscrições para o curso para Habilitação de Bombeiro de Aeródromo (CBA-2), realizado pela Universidade Infraero. O curso será presencial e realizado no Aeroporto Internacional de Rio Branco/Plácido de Castro, no Acre.

Com duração de 208 horas-aula, o treinamento acontecerá entre os dias 18 de novembro e 13 de dezembro, em Rio Branco, e de 16 a 21 de dezembro, em São Paulo, quando ocorrerá o treinamento prático do curso. O CBA-2 tem o objetivo de capacitar profissionais para atuarem no Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (SESCINC), na resposta à emergência aeroportuária e em táticas de resgate e combate a incêndio em aeronaves.

Os pré-requisitos exigidos para participar do CBA-2 são: atestado de aptidão física e psicológica válidos; ter, no mínimo, 18 anos de idade completos; formação como bombeiro civil ou militar; e ensino médio ou equivalente.

Universidade Infraero

Atualmente, a Universidade Infraero é a responsável pela realização dos treinamentos e no desenvolvimento de profissionais que atuam na aviação civil, seja os empregados da empresa nos 55 aeroportos que ela administra, ou os profissionais que poderão atuar em outros operadores de aeroportos. Ao todo, a Infraero oferece 25 cursos, sendo três na área de Gestão Administrativa e Financeira, um na de Manutenção, dois na de Operações; e 15 na área de Segurança (Safety e Security). Em 2018, foram 4.291 turmas realizadas.

Serviço

Curso de Habilitação de Bombeiro de Aeródromo (CBA-2)

Inscrições: últimas vagas

Duração do curso: 208 h/a (presencial)

Período do curso: 18/11 a 13/12 (teórica) e 16 a 21/12 (prática)

Localidade: Aeroporto de Rio Branco/AC (teórica) e Aeroporto de Congonhas/SP (prática)

Informações pelo SAC 0800-7220243

http://www4.infraero.gov.br/negocios/cursos-de-capacitacao/habilitacao-de-bombeiro-de-aerodromo-cba-2/