Vanilson da Silva Lima, 29 anos, foi baleado em um bar, na noite desta quarta-feira (13), no Ramal da Judiá, no Bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, Vanilson estava bebendo com os amigos e ao sair do estabelecimento foi abordado por dois homens não identificados em numa motocicleta, o garupa desceu e efetuou vários tiros, sendo que um tiro pegou no peito direito e outro braço da Vítima.

Testemunhas que presenciaram o crime acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), e ao chegar no local prestou os primeiros socorros e encaminhou Vanilson para o Pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão foi acionado e também esteve no local, colheram informações e foi atrás dos criminosos que até o momento ninguém foi preso. Após os disparos os bandidos fugiu do local tomando rumo ignorado.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).