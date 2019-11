Três criminosos fizeram um verdadeiro “limpa” em uma propriedade rural, na madrugada desta quarta-feira (13), no Projeto de Assentamento São Gabriel, no município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo uma das vítimas, que prefere não se identificar, os três homens chegaram no assentamento rural por volta 23h, arrombaram a porta da frente da casa e, de posse de uma arma de fogo, renderam toda a família que estava no local.

Os familiares permaneceram por cerca de 2 horas sob a mira de um revólver 38. Os criminosos conseguiram levar vários objetos e pertences dos moradores, inclusive uma espingarda e uma motosserra.

Após os bandidos fugirem do local, a Polícia Militar foi acionada. Até o momento ninguém foi preso. O roubo será investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Capixaba.