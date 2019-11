O ex-presidiário Adelzenir Padilha Moura, 32 anos, foi ferido com um tiro na perna esquerda, na noite desta quinta-feira (14), na Rua Santa Maria, no Bairro João Eduardo, em Rio Branco. Segundo informações de populares, Moura estava na frente da própria casa quando homens em um carro branco pararam o veículo e atiraram contra o homem.

Ele foi socorrido por moradores da região, que o colocaram em um carro particular e o levaram em direção ao hospital, mas uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) interceptou o veículo na rua Campo Grande. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e conduziram Adelzenir em estado de saúde estável ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. Não haviam muitas informações sobre os suspeitos, pois no local onde o crime aconteceu o que impera é a “lei do silêncio”.

Até a publicação desta matéria ainda não havia informações sobre a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).