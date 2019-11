Dois rapazes que aparentam ter entre 16 e 18 anos foram encontrados mortos, na noite desta quarta-feira (13), no Ramal Castanheda, na região da Vila Custódio Freire, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares, os cadáveres foram achados por moradores da região que passavam pelo local no momento em que se dirigiam para um culto. A PM foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. Um dos homens foi decapitado por criminosos, e a cabeça dele foi encontrada a cerca de 5 metros do corpo. Já o outro tinha marcas de tiros na cabeça e tórax.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local para atestar a morte dos dois jovens. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para recolher os cadáveres e levar para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Segundo informações de moradores da região, os dois rapazes mortos seriam membros da facção criminosa “Comando Vermelho”. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um dos jovens aparece machucado e diz ser morador do bairro Tucumã. Ele teria sido morto por membros da facção “Bonde dos 13”, após realizar um assalto em uma área onde a facção domina. (As imagens podem ser fortes).

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações do caso e analisará as provas e o vídeo.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/ZUujNAn_AYQ” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>