Eram pouco mais de 10 horas da manhã desta quinta-feira, 14, quando o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha deram início a maior carreata da Segurança Pública já registrada na história do Estado do Acre. Partindo do Palácio Rio Branco, sede do Poder Executivo, os gestores comandaram a grandiosa frota a partir de uma moderna caminhonete do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a tropa de elite da Polícia Militar.

Do Centro de Rio Branco, a caravana composta por 127 veículos percorreu as principais ruas dos bairros Cerâmica, Aviário, São Francisco, Vitória, Placas, Ouricuri, Bosque, Tangará, Floresta, Calafate, Baixada da Sobral e Segundo Distrito. O som provocado por mais de uma centena de sirenes chamou a atenção e despertou a curiosidade das pessoas. Seja no trânsito ou em frente aos comércios, casas e prédios públicos, era nítido o entusiasmo da população com o reforço de peso que os veículos representam no enfrentamento à criminalidade.

Segundo Gladson Cameli, esta é uma maneira de seu governo prestar contas com a sociedade. Os investimentos em Segurança Pública vem sendo tratados com extrema prioridade. Somente com a aquisição dos automóveis foram investidos mais de R$ 14 milhões. O gestor pontuou ainda que não medirá esforços para que a paz seja restabelecida para todas as famílias do Acre.

“Essa é mais uma prova que o nosso governo tem palavra e compromisso com a população acreana. Quero aqui agradecer o apoio da bancada federal e o apoio da equipe técnica da Segurança Pública. O que mais quero é devolver a sensação de segurança e já estamos conseguindo melhorar os índices e precisamos melhorar ainda mais. Podem ter a certeza que vamos conseguir ainda mais viaturas, equipamentos e dar a devida valorização aos nossos guerreiros que trabalham dia e noite para proteger o nosso povo”, destacou Cameli.

Já o vice-governador afirmou que o Acre vive um novo tempo de esperança por dias melhores. Militar de carreira, Rocha lembrou que a população confiou que a Segurança Pública iria melhorar, como de fato vem sendo comprovado por meio de estatísticas oficiais e grandes investimentos.

“Assumimos o governo em meio ao caos deixado pela antiga gestão. O Acre figurava entre os estados mais violentos do Brasil, assim como Rio Branco estava entre as capitais mais violentas. Hoje, com muito esforço e trabalho, o cenário é outro. Nossos policiais voltaram a ser motivados, apesar de sabermos que ainda é preciso avançar. A chegada destas viaturas são importantes para fortalecer a presença das nossas forças de segurança e contribuir para que a violência siga em queda”, argumentou Major Rocha.

Do alto, o helicóptero Harpia 01 dava o apoio aéreo e representava os avanços conquistados neste ano pelo Centro de Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Graças ao empenho do governador Gladson Cameli, a divisão aérea ganhou mais duas aeronaves. Um avião modelo Sêneca III doado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um helicóptero modelo Esquilo cedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que já estão sendo utilizados para as mais diversas missões.

Caminhonetes entregues pelo governo do Acre são as mais modernas do país para atuação policial

As 98 caminhonetes foram adquiridas diretamente de fábrica e montadas de acordo com as necessidades das forças policiais acreanas. Os modelos possuem modernos equipamentos de localização via GPS, radiocomunicadores digitais, adesivagem padrão, sistema de alertas e carceragem. Além da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, o recém-criado Grupamento Especial de Combate aos Crimes de Fronteira (Gefron) será contemplado com novos automóveis. Todos os 22 municípios acreanos serão contemplados com o recebimento dos veículos.