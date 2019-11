Ação: Lançamento da Campanha de Combate ao Aedes Aegypti

Data: 18.11.2019

Local: Sede da Associação dos Moradores do Esperança – Rua Euclides da Cunha, 176 – Esperança

Horário: 8h

A Prefeitura de Rio Branco convoca a população a continuar, de forma permanente, com a mobilização pelo combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Esse é o período mais propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, por causa das chuvas, e consequentemente é a época de maior risco de infecção por essas doenças. No entanto, a recomendação é não descuidar nenhum dia do ano e manter todas as posturas possíveis em ação para prevenir focos em qualquer época do ano. Por isso, a população deve ficar atenta e redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito. Essa é a única forma de prevenção.

Dia 11 de novembro a prefeitura lança a Campanha de Combate ao Aedes aegypti na capital – que ocorre geralmente em janeiro. A ação é desencadeada por várias secretarias municipais, liderada pelas secretarias de Saúde (SEMSA) e de Zeladoria (SMZ) com o intuito de fortalecer as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti.

A partir desta data a SEMSA vai realizar diversas ações com o objetivo de mobilizar a sociedade civil organizada e a população em geral no sentido de alertar e conscientizar acerca dos riscos da Dengue, Zika e Chikungunya, e sobre as medidas de prevenção com a eliminação dos focos do mosquito, ressaltando que mais de 90% dos focos são encontrados dentro dos domicílios.

O último LIRAa – Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti – realizado nos dias 04 a 08/11/19, apontou que Rio Branco está com o Índice de Infestação de 9,32 sendo o município classificado com de Risco de surto e/ou epidemia.

As principais ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e eliminação das arboviroses, como zika, dengue e chikumgunya, acontecem por diversas formas. A principal dela é atuação consciente e permanente da população.

As principais medidas de prevenção e combate ao Aedes Aegypti são: