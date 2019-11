Um taxista foi alvejado com cinco tiros na cabeça ao deixar passageira na rua Hosana, no bairro João Eduardo, na noite desta quarta-feira (13).

Segundo foi apurado pela reportagem do Ecos da Notícia, o mototaxista Antônio Cavalcante parou na rua Hosana para deixar uma mulher ( passageira), quando um homem não identificado apareceu e efetuou cinco tiros contra Cavalcante que foi atingido na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU socorreu a vítima que foi encaminhada em ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.

No mesmo instante dessa ocorrência as forças políciais foram acionadas para atender encontro de cadáver e mais duas tentativas de Homicídios e arrastão em um ônibus, que faz a linha do Ifac.

Todas as ocorrências estão sendo compartilhadas nas redes sociais, por pessoas de vários bairros de Rio Branco, onde ações criminosas estão acontecendo de forma simultânea.