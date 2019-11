O vereador Railson Correia (PODE) destacou na quarta-feira, 13, em sessão na Câmara de Rio Branco, a inauguração da Unidade Básica de Saúde no bairro Aeroporto Velho, ocorrida no último sábado, 9. Segundo o parlamentar, a prefeitura entregou a unidade para a comunidade em pleno funcionamento, equipada e com profissionais prontos para ao atendimento, garantindo assim, 100% de cobertura em atenção básica na regional da Baixada, a maior da Capital, com uma população estimada em 120 mil pessoas.

De acordo com o parlamentar, a obra foi construída com recursos próprios do Tesouro Municipal no valor de R$ 416 mil e mais R$ 408 mil do governo federal, provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal Sibá Machado.

“O Aeroporto Velho é um dos bairros mais tradicionais de Rio Branco e ainda não tinha uma Unidade Básica de Saúde. Graças ao empenho da prefeita Socorro Neri e com o apoio das emendas do ex-deputado federal Sibá Machado (PT), no último sábado a comunidade foi contemplada com uma unidade moderna, bem equipada e com profissionais capacitados de modo a fazer o melhor atendimento possível na atenção básica”, disse.

Railson falou ainda sobre as ações de revitalização na capital acreana realizadas pela prefeitura. “Fico feliz em ver que a nossa cidade está mudando. Está mais limpa, com menos buracos. A prefeita Socorro Neri vem realizando um bom trabalho. Claro que temos muito trabalho ainda até chegar ao ponto em que desejamos, mas não se pode ignorar o já foi feito. Estive ontem [terça-feira, 12] reunido com a prefeita e ela me disse que vai intensificar as ações, contratar mais equipes. É uma grande notícia, sem dúvidas. Fico feliz em ver as ações acontecer. Sabemos que não dá para chegar a todos os locais ao mesmo tempo, mas ao poucos as coisas estão avançando”, finalizou.