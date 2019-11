Para comemorar os 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos em Rio Branco, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) está promovendo uma série de atividades lúdicas nas escolas da rede pública de ensino do município e em lugares de grande aglomeração para chamar a atenção sobre o tema. A ideia, segundo a gerente do Departamento de Promoção de Direitos da SASDH, Susie Lamas, é estimular reflexões sobre a importância da equidade para a construção de uma sociedade mais humana e mais justa.

Um dos locais visitados pela SASDH foi a Escola Francisco de Paula Leite Oiticica Filho, localizada na cidade de Rio Branco no bairro Bahia Nova. “Nós queremos apresentar para as crianças a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre a qual estamos trabalhando 30 artigos. Uma forma que a gente encontrou para falar sobre legislação com as crianças foi trabalhar o lúdico, por meio de personagens infantis e mostrar para eles que do jeito que eles veem os personagens infantis querendo um mundo melhor e com justiça social, isso também está previsto no mundo real”, disse Susie.

O manicoreense Francisco Augusto Vieira Nunes, o Bacurau, disse certa vez: “enquanto eu não tive consciência dos meus direitos, não os tinha. Só consegui conquistar os meus direitos, depois que eu tive consciência deles. Foi estudando, lutando, que entendi que como cidadão, tenho direito a morar, tenho direito a comer, tenho direito a estudar e está garantido na Constituição. Aí eu luto por aquilo que eu sei que tenho”. A SADH busca envolver pessoas de diferentes vivências, especialmente crianças entorno dessa temática levando informações verdadeiras.

Em 10 de dezembro de 1948, ainda no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, portanto, completou 71 anos no último dia 10. Um documento relativamente curto, cujas palavras são bastante conhecidas, diretas e inspirou a redação de outros textos elucidativos e políticos no Brasil e mundo.