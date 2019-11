Com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, o Colegiado Municipal de Diretores das Escolas Públicas (Codep) realizou nesta quarta-feira, 13, o l Fórum de Diretores Escolares com o tema ‘Gestão Escolar: Reflexões e Desafios’. Durante o todo o dia, os profissionais da Educação debateram os avanços, trocaram experiências e também apontaram os pontos que precisam ser melhorados.

A prefeita Socorro Neri participou da abertura do encontro, realizado na sede da Associação de Municípios do Acre (Amac), e falou sobre o esforço que sua gestão tem feito para fazer investimentos como reformas, ampliação e manutenção das escolas, além da abertura de editais para a contratação de servidores efetivos.

“Nós atuamos em sistema e todos os personagens são protagonistas, todos são fundamentais. Não dá para falar de sucesso de todo esse conjunto de profissionais envolvidos e dedicados sem compartilhar os desafios e os avanços com todos que fazem parte desse processo de melhorar cada vez mais nossa Educação. Por isso eu quero dizer que conhecendo bem muitos que estão aqui eu tenho total convicção de que no próximo ano nós vamos ter a repetição desses bons resultados que a Educação em Rio Branco vem conquistando”.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Moisés Diniz, o Fórum faz parte da construção democrática entre a Prefeitura, servidores e órgãos ligados à Educação, como o Codep, para o apontamento de caminhos que permitam avanços contínuos. “Juntar essa força, discutir os problemas das escolas, todas as dificuldades, os sonhos e produzir um plano de ação para 2020 é o nosso objetivo hoje. Temos problemas, mas também temos muitas coisas boas que precisam ser mostradas, muitas experiências que precisam ser compartilhadas e conhecidas pela sociedade”, pontou.

Cerca de 25 mil crianças, da creche ao 5º ano do Ensino Fundamental, estão sob responsabilidade da Prefeitura. São 86 escolas e creches, além de outros 26 espaços que recebem apoio do executivo municipal. Nos últimos anos foram construídas 14 unidades de educação infantil; realizados concursos para servidores efetivos e inúmeros investimentos na formação e qualificação de professores, o que permitiu que Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em Rio Branco evoluísse de nota 4,1 em 2005 para 6,5 em 2017. Acima da média nacional que é de 5,8.

O presidente do Codep, Valquírio Firmino, disse que a interação e a aprendizagem são os pontos em destaque do encontro. “É um dia especial para nós diretores de escolas. O propósito é pensar no que de melhor pode ser oferecido para as nossas crianças”.

“A maior importância desse encontro é fazer os reajustes necessários para que a gente possa iniciar o próximo ano de 2020 com as ideias renovadas e fazer uma reflexão em cima de tudo o que já foi trabalhado. Fazer o enfrentamento dos desafios que nós passamos para que a gente possa melhorar a qualidade do atendimento nas creches e nas escolas”, disse a professora Rosamaria Sales, diretora do Centro de Educação Infantil Maria Silvestre de França localizado no Residencial Cabreúva.

Para o professor Eder Luiz Reis, diretor da escola Mariana da Silva Oliveira, no bairro Adalberto Sena, e que atende 625 crianças do ensino fundamental, a gestão pedagógica, administrativa e financeira das escolas são as que merecem mais atenção nesse momento. “A gente não acerta todos os dias, a gente erra, tem coisas novas, leis, decretos, resoluções novas que as vezes a gente fica sem saber. Num encontro como esse a gente consegue mais esclarecimentos. E o que nós trazemos para esse Fórum é a nossa vivência dentro da escola, as experiências que nós temos que podem ser comparadas, aprimoradas e aplicadas em outras escolas”, finalizou.