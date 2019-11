A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, conduzirá na próxima quinta-feira (14) a solenidade de entrega da premiação aos vencedores do 11º Concurso de Redação sobre Educação Fiscal. Cerca de setecentos alunos da rede municipal de ensino participarão do evento, que acontecerá às 8h, no auditório da FAAO – Faculdade da Amazônia Ocidental.

O Programa de Educação Fiscal do Município de Rio Branco, realizado anualmente junto aos alunos das escolas da rede pública municipal, tem como objetivo sensibilizar as crianças matriculadas nas escolas da rede municipal de ensino sobre a importância do exercício da cidadania. O tema na edição deste ano é A contribuição da Educação Fiscal na Formação Cidadã.

O programa é desenvolvido nas escolas e consiste basicamente em uma competição de redações entre os alunos. Em cada escola há uma redação vencedora e o autor ou autora da melhor ganha um tablete, uma medalha e um certificado de participação. As escolas também recebem prêmios.

“Durante o ano nós trabalhamos, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEME), no programa de Educação Fiscal, sensibilizando nossas crianças sobre cidadania, a importância do imposto, como funciona a tributação, a maneira como os impostos retornam em forma de serviços para a sociedade e, ao final de todo esse trabalho que é feito pelos educadores durante todo o ano, essas crianças são estimulados a fazerem trabalhos de redação, poesias, narrativas, cartas, enfim, condensam todo o ano esse ano de aprendizado em um trabalho final.

Esses trabalhos são avaliados e premiados”, explica o secretário municipal de Finanças, Edson Rigaud.

Realizado anualmente, a cada ano letivo, o programa de Educação Fiscal de Rio Branco encerra as atividades com premiação dos alunos participantes do Concurso de Redação.

Em 2018, mais de 7 mil alunos participaram do concurso de redação, que mobiliza as escolas durante todo o ano e envolve toda a comunidade escolar.