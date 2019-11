Ivairton Lima de Arruda, 31 anos, Evanilson Correia Valdez, 29 anos, Francisco Luiz Amorim, 23 anos, e Vitor Silva Matos, 19 anos, foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta quarta-feira (13), na Travessa Flamengo, no Bairro Belo Jardim I, região do segundo distrito de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão foram até a casa onde estavam os criminosos após serem avisados de que lá funcionaria uma “boca de fumo”. Os militares fizeram a abordagem em um dos criminosos e, com autorização, foi feito uma busca na residência e nas imediações, onde foi possível encontrar mais pessoas com uma escopeta calibre 20, com uma munição intacta, 10 trouxinhas de cocaína e 1 mil reais em espécie.

Os agentes deram voz de prisão aos quatro envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram ouvidos pelo delegado plantonista e realizados outros procedimentos