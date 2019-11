Mais um importante avanço para alavancar o agronegócio foi firmado nesta quarta-feira, 13. Os gestores da secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), secretaria de Estado da Casa Civil, Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e Instituto de Terras do Acre (Iteracre) definiram o alinhamento da nova política ambiental e de desenvolvimento sustentável, além de medidas que impulsionarão a agricultura e pecuária.

Durante o encontro, ficou acordado entre as instituições a formação de um grupo de trabalho coordenado pela Casa Civil e Sema e com a participação de representantes do Imac, Iteracre, Sepa e Idaf. O principal objetivo da equipe é realizar um completo diagnóstico para identificar os principais entraves que estão dificultando o desenvolvimento do agronegócio no Acre.

A primeira tarefa do grupo de trabalho será a realização de um encontro para ouvir representantes do setor produtivo acreano. Foram convidadas a Federação dos Trabalhadores Rurais do Acre (Fetacre), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac) e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac). Caberá as entidades representativas apresentar os impasses de ordem estrutural ou de legislação que atrapalham o crescimento do setor rural.

Outra medida que será levada ao governador Gladson Cameli para alavancar a produção agrícola é a criação de um centro integrado de atendimento ao agronegócio na Organização em Centrais de Atendimento (Oca), em Rio Branco. A intenção é ofertar em um único local todos os serviços públicos voltados ao homem do campo, como a emissão de documentos referentes ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), Programa de Regularização Ambiental (PRA), licenciamento ambiental, Guia de Transporte Animal (GTA), entre outros.