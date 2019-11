O Diário Oficial do Estado trouxe na quarta-feira, 13, a nomeação do Coronel Ulysses como o novo comandante da Polícia Militar acreana em substituição ao também Coronel Ezequel Bino. A substituição foi alvo de debate pelo vereador N. Lima (PSL) na Câmara Municipal de Rio Branco.

Ele pontuou que as sucessivas trocas prejudicam as ações da Polícia Militar. “Essas trocas são muito ruins para a pasta e, consequentemente, para a população que vive constantemente com a sensação de insegurança. Em menos de um ano tivemos quatro estilos de administração. O comandante mal consegue caminhar porque logo é substituído. As ações, a prevenção, o cuidado com a população, tudo isso é prejudicado quando se faz essas trocas”, disse.

Lima frisa que a fala dele não é uma critica ao governador, apenas uma observação enquanto representante do povo, bem como cidadão. “Cada um tem seu jeito de comandar, tem suas especificidades, principalmente, quem é militar. Toda vez que se troca um comandante, tudo volta a estaca zero. E isso não pode acontecer na área da Segurança Pública. Não critico o governador, apenas faço observações pertinentes. O vice-governador, que é militar, bem sabe como funcionam as coisas quando ocorre mudança no comando, quando se muda o sistema. Minha torcida é que desta vez o novo comandante fique até o final da gestão do governador Gladson Cameli”, finalizou.