Josiane Alves dos Santos, 39 anos, e seu filho de 14 anos foram atropelados após a mulher discutir com o motorista de um carro na tarde desta terça-feira (12), no Ramal São José, no Bairro Canaã, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, Josiane e o filho trafegavam em uma bicicleta, quando um carro modelo Gol, de cor branco, “fechou” a ciclista. O motorista do veículo e a mulher então começaram uma discussão no local. Irritado, o condutor do carro deu ré e atropelou mãe e filho, e depois fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Testemunhas que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e colheu informações do motorista do carro, mas ele não foi encontrado até o momento.