A Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) entregou ao Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade – ICMBio, Coronel HOMERO DE GIORGE CERQUEIRA, um documento relatando os abusos cometidos por servidores daquele Instituto na retirada de produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes.

O documento, acompanhado de fotos e vídeos, relata que servidores do ICMBio tem agido com truculência na retirada de pequenos produtores da área. Há histórias de agressões e destruição de motos, antenas, alimentos e diversos objetos pessoais dos produtores.

“Compreendo que os servidores públicos têm poder de tutela, mas isso não dá a eles o poder de ferir o direito à ampla defesa e, principalmente, não dá o poder de ferir o princípio da dignidade humana, base da nossa Constituição. Ao nos depararmos com cenas de fogueiras feitas, por servidores públicos, com bens dos moradores da Resex Chico Mendes, não resta dúvidas de que abusos vêm sendo cometidos” afirmou a parlamentar.

“Trouxe as denúncias para que sejam analisadas e, se os abusos forem comprovados, espero que sejam punidos, pois o povo da Resex Chico Mendes merece respeito do poder público”, finalizou Mara Rocha