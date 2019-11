O palco a capital do Acre, o enredo violência na potência máxima, os personagens jovens supostamente faccionados.

Esse é a pintura do quadro macabro da realidade vivida pela população de Rio Branco desde as 19 horas desta quarta-feira dia 13, quando teve início uma série de ataques com execuções, tentativas de Homicídios e encontro de cadáver em várias regionais.

Na estrada Custódio Freire que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, dois corpos de homens com aparecia entre 18 a 22 anos foram encontrados jogados a margem da estrada.

Um deles amarrado e amordaçado apresentando sinais de violência e muita tortura antes de morrer.

Do outro lado da mesma estrada, quase dentro de uma vala, o corpo de outro homem, também com as mãos e os pés amarrados, mas este último foi decapitado e a cabeça abandonada a poucos metros de distância do corpo.

As vítimas ainda não foram reconhecidas.

Os corpos foram resgatados pelo Instituto Médico Legal – IML para exame cadavérico e identificação.

Motivação para os crimes e autores ainda são desconhecidos pela polícia que já iniciou investigação.