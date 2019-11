No dia 30 de novembro encerram as inscrições para o Prêmio Jorge Said de Jornalismo, criado pela prefeitura de Rio Branco, com o objetivo e reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa local, na divulgação das ações ligadas às politicas públicas municipais. Lançado em 2018, o prêmio está em sua primeira edição e deve premiar profissionais e estudantes de jornalismo, nas categorias Webjornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo e Universitário.

Cada participante pode concorrer com até três trabalhos, veiculados entre o dia 8 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2019. A banca examinadora vai avaliar, entre os principais aspectos, conteúdo, abordagem, consequências sociais e humanas, e outros.

O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac), Vitor Augusto Farias, destaca a importância do prêmio tanto para a população como para a imprensa. “O prêmio de jornalismo da prefeitura evidencia a qualidade de um trabalho mutuo, onde a prefeitura cumpre seu papel em levar o serviço à comunidade e os profissionais da imprensa em mostrar informações que poderiam passar despercebidas”, disse.

As inscrições podem ser realizadas via internet pelo endereço www.riobrancoac.ac.gov.br ou na Diretoria de Comunicação, localizada na sede da Prefeitura de Rio Branco, na Rua Rui Barbosa, nº 285, Centro. No ato da inscrição os jornalistas devem apresentar o registro profissional ou filiação à sua instituição representativa e os estudantes precisam levar documento com número de matrícula da sua instituição de ensino.

Quem foi Jorge Said?

O jornalista Jorge Said nasceu em Cruzeiro do Sul. Aos 16 anos, já morando na capital do Acre, Rio Branco, começou a trabalhar como jornalista em uma rádio, em seguida passou a atuar como repórter e apresentador de televisão, nas emissoras TV Acre, TV Diocese, TV 5, TV Gazeta e TV Rio Branco.

Said faleceu em 2015, após sofrer quatro paradas cardíacas, decorrentes de outros problemas de saúde.