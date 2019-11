Um homem, ainda não identificado, foi morto após ser agredido e ferido a facadas durante a madrugada desta quarta-feira (13). O crime aconteceu próximo a uma pizzaria na Rua Isaura Parente, no Bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, dois criminosos espancaram o homem em via pública a pauladas e ainda o feriram com quatro golpes de faca no pescoço. Quando a vítima gritou pedindo socorro, os moradores foram até a rua ver o que estava acontecendo e encontraram o homem agonizando no chão. Os populares disseram que ainda conseguiram ver a dupla de criminosos fugindo do local do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).