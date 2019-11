Noite de terror em Rio Branco foi marcada pela execução do jovem Mateus de Lacerda Freitas, de 22 anos, morto com um tiro na cabeça no momento em que conversava com a namorada em frente de casa, localizada na rua 15 de julho, no bairro São Sebastião, região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações repassadas por testemunhas a reportagem do Ecos da Notícia, Matheus conversava com a namorada quando dois homens chegaram em uma motociclista, se identificando com nomes que não foram mais lembrados pelas testemunhas, e eles teriam afirmado serem da mesma facção que supostamente Matheus pertencia.

Ao ser informado que seriam “irmãos” Matheus se aproximou da dupla quando o garupa da moto aguardou a vítima chegar mais perto e sacou de uma arma efetuando um tiro na cabeça do rapaz.

Ao perceber a ação criminosa, a namorada da vítima tentou evitar, teria sido puxada pelos cabelos e impedida de se aproximar.

Mesmo com a arma (pistola), em punho o criminoso não feriu a mulher, apenas a arrastou pelos cabelos para que não tentasse impedir a execução.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local Matheus já estava morto.

Policiais militares e investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP estiveram no local do crime em busca de informações que auxiliem na identificação dos criminosos.