A senadora Mailza Gomes, presidente regional do Progressistas, o prefeito de Santa Rosa do Purus, Assis Moura, e o vice-prefeito Nego Kaxinawa, realizaram na tarde desta terça-feira, 12, grande ato de filiações no Comércio do Márcio, no centro daquele município.

Todo o secretariado da Prefeitura de Santa Rosa filiou-se ao PP, com o aval da senadora.

Osmarino da Silva Santos, Secretário de Saúde; Donizete Macedo, Secretário de Agricultura; Francisco Argiloso, Secretário de Esportes; Antônio Lima dos Santos, Secretário de obras; Jamerson Vaz, Secretário de Pequenos Negócios, Rosimar Lima dos Santo, chefe de gabinete e Raimundo Nonato Kaxinawa, chefe local da FUNAI, passaram a integrar os quadros Progressistas no Acre.

Durante o ato, que contou com a presença de lideranças indígenas, representantes da oposição, funcionários públicos, militantes do 11 e simpatizantes, foi possível apresentar reivindicações à senadora Mailza, para melhorias no município isolado.

“Estamos percorrendo todo o Estado e recebendo as demandas de cada município. Nosso mandato e o Progressistas do Acre está focado no desenvolvimento e, em municípios como Santa Rosa, com acesso apenas por via aérea, este diálogo aberto com a população, esta proximidade com o prefeito, só tem a contribuir com o desenvolvimento e a melhoria de vida da nossa gente”, destacou a senadora Mailza.

“Queremos aqui agradecer à presidente do Progressistas, senadora Mailza Gomes, que mesmo após uma festa grandiosa como a de ontem na Capital, não mediu esforços para estar aqui hoje em Santa Rosa, participando deste ato com nosso povo. São com pessoas comprometidas assim que nosso Acre e a política prosperam”, destacou o prefeito Assis Moura.

