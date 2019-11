A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul, projetada para atender diariamente em torno de 200 pessoas e realizar cerca de 6 mil atendimentos por mês, iniciou na tarde desta segunda-feira, 11, os primeiros atendimentos à população. Até o meio dia desta terça-feira, 12, oito pacientes já haviam sido atendidos na unidade.

De acordo com o coordenador Regional de Saúde do Vale do Juruá, Roberto Holanda, inicialmente, os atendimentos serão direcionados apenas a pacientes referenciados de outras unidades de saúde da região e também por encaminhamento do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Por turno, dividido em 12 horas, cada, a Upa conta com quatro enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem, além de dois médicos plantonistas e o apoio administrativo.

“Os atendimentos iniciaram na tarde desta segunda-feira, inicialmente será feito apenas com pacientes referenciados de outras unidades e Samu. Isso até a entrega oficialmente, o que deve acontecer nos próximos dias pelo governador Gladson Cameli, que inclusive está chegando hoje ao município para acompanhar os últimos detalhes para a inauguração”, destaca.

Com mais de 2,2 mil metros quadrados, 22 leitos separados para homens, mulheres e crianças, além das salas de observação individual e de urgência, a Upa de Cruzeiro do Sul é a maior do Acre em termos de estrutura e será uma segunda porta de urgência e emergência para cerca de 230 mil pessoas –, população que compõe os oito municípios do Vale do Juruá.

“Um ganho à população que tem agora uma segunda porta de urgência e emergência na região, além de descentralizar o atendimento do Hospital do Juruá, diminuindo assim a demanda e o tempo de espera. Maior Upa do estado em termos de estrutura e capacidade de atendimento, a unidade tem capacidade de atender até três procedimentos emergenciais ao mesmo tempo”, observa Holanda.

Prevista para ser entregue funcionando, pela administração estadual passada, a UPA foi deixada inacabada, faltando rebocos, pisos e as instalações de portas e tampas do serviço de esgotamento sanitário.

Demandada como prioridade pelo governador Gladson Cameli já no início da gestão, a conclusão da obra e entrega oficial da Upa com todas as suas funcionalidades em condições de excelência para os cidadãos ocorre no próximo dia 18, pelo governador do Acre. Oportunidade que também deve estar presente o ministro de Justiça, Sergio Moro.

Quando estiver funcionando em sua totalidade, a unidade vai atender, além de Cruzeiro do Sul, a população dos municípios que compõem o Vale do Juruá, no Acre, e de Guajará, no Amazonas, alcançando mais de 120 mil pessoas, segundo estimativa da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Por Agência de Notícias do Acre