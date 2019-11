Todos sofreram ferimentos pelo corpo, onde se supõe que foram jogados para fora do veículo durante o capotamento

Uma pick-up modelo L200/Mitsubishi, placas MZZ 8089, capotou na madrugada deste domingo, dia 10, quando ia sentido ponte que liga o Acre ao Peru. Três pessoas bastante feridas foram localizadas no local por uma equipe da Polícia Militar.

Segundo o foi registrado, foi necessário a viatura da PM se deslocar do local do acidente, até a unidade médica para acionar a ambulância do SAMU após tentativas de chamar por telefone. Somente após alguns minutos, foi possível a remoção das vítimas para o hospital local.

As vítimas; Anderson Saldanha da Silva (18), estava na companhia de dois adolescentes; uma jovem de 16 e um rapaz de 17 anos. Todos sofreram ferimentos pelo corpo, onde se supõe que foram jogados para fora do veículo durante o capotamento.

As imagens mostram que o veículo ficou bastante danificado e a madeira da carroceria foi localizada ficou espalhados pela pista. Não foi possível o contato com o hospital de Assis Brasil, para saber do estado de saúde dos três e se foram transferidos para a capital.