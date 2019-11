O Secretário de Infraestrutura do Governo estadual,Thiago Caetano, foi o mais o comentado positivamente entre os pretendentes a concorrer a Prefeitura de Rio Branco em 2020.

Os sinais de apoio ocorreram explicitamente durante a festa de filiações ao Partido Progressista ocorrida nesta segunda-feira, 11 no Hotel Terra Verde.

Não é segredo que Caetano é soldado fiel, além de ser considerado um dos mais bem preparados para concorrer pelo partido.

A partir do próximo ano, com as aberturas de grandes obras de infraestrutura e construção do estado a popularidade de Caetano será consolidada.