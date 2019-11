A prefeita de Rio Branco e presidente da Amac, Socorro Neri, e a coordenadora executiva da entidade, engenheira Micaelle Maia, participaram em Brasília, nesta terça-feira, 12, de uma reunião com os gestores do programa Calha Norte do Ministério da Defesa.

Atendendo ao convite do diretor do programa Calha Norte, general Ubiratan Poty, as dirigentes da Amac apresentaram a estrutura e a metodologia de trabalho adotada pela entidade na prestação de apoio técnico e elaboração de projetos para os 22 municípios acreanos.

“O programa Calha Norte vai estar sempre olhando com bons olhos o estado do Acre e a Amazônia como um todo, principalmente os municípios mais carentes. Quero agradecer a visita da prefeita Socorro Neri aqui no Calha Norte para nos repassar projetos exitosos da Associação dos Municípios do Acre, isso vai nos ajudar muito na celebração de convênios com outros estados. Vamos simplificar toda a ritualística formal que é necessária para o andamento dos projetos, o que é uma ação muito delicada e se gasta muito tempo, nós queremos economizar nisso aí”, destacou.

Segundo a prefeita Socorro Neri, a Amac é considerada, pela equipe gestora do Programa Calha Norte, um case de sucesso na elaboração de projetos, com efetividade de 95% na aprovação dos projetos das emendas parlamentares alocadas no referido programa, enquanto em outros estados essa taxa é de apenas 40%.

“O Calha Norte é um programa que tem sido grande parceiro, sempre recebendo bem nosso técnicos nas suas vindas a Brasília para apresentar nossos projetos e acolhendo nossas propostas”, disse a prefeita.

A boa experiência da Amac tem sido divulgada pelos dirigentes do Programa Calha Norte para os outros estados de abrangência do Programa, visando incentivar que as associações de municípios desses estados também se organizem para a apresentação adequada dos projetos dos seus municípios, de modo a garantir uma maior celeridade e efetividade na liberação dos recursos das emendas do Orçamento da União. Há poucos meses, atendendo solicitação do Programa Calha Norte, a Amac participou de reuniões com gestores do Amapá e do Amazonas apresentando as atividades da entidade.

Banco de Projetos

Na reunião, a presidente da Amac, prefeita Socorro Neri, atendeu a solicitação do diretor do PCN, general Ubiratan Poty, e disponibilizou os projetos da Amac para compor um acervo de projetos a serem disponibilizados pelo Programa Calha Norte aos municípios dos oito estados de abrangência do Programa (AC, AP, AM, MT, MS/Faixa de Fronteira, PA, RO, RR).

De acordo com o coronel Lisboa, ordenador de despesa do Programa Calha Norte, a Amac vem aprimorando a qualidade dos seus projetos, tornando-os mais precisos e, com isso, reduzindo a necessidade de reanálises, o que dá mais celeridade à tramitação da aprovação do projeto.

“A Amac é uma grande parceira que o programa Calha Norte tem nessa jornada nessas ações em prol do desenvolvimento dos estados da Amazônia. A associação tem muita substância, é muito profissional, técnica e é sempre uma satisfatória relação entre esses dois órgãos. Nós temos um relacionamento muito profícuo com a Amac e todas as vezes que nós vamos ao Acre para realizar alguma qualificação ou reorientação sempre contamos com o apoio incondicional da instituição”, finalizou.