A área de eventos do Hotel Terra Verde ficou literalmente pequena para a multidão que compareceu à festa promovida pelo Progressistas na segunda-feira, 11, em Rio Branco.

O Progressistas tem intensificado as filiações femininas, já visando as eleições de 2020, através do programa “Fortalecendo o Futuro”, de iniciativa do Mulheres Progressistas, presidido pela deputada federal Iracema Portella.

Cerca de 300 pessoas se filiaram à sigla durante o ato que acontece simultaneamente em todo país.

“É possível sim participar da política brasileira. Vamos juntas mudar a história e fazer valer a firmeza, capacidade e amor que as mulheres têm pelas suas famílias, casas, cidades, estados e pelo nosso país”, conclamou a presidente regional do Progressistas, senadora Mailza Gomes, que chegou a se emocionar durante seu discurso.

O clima de festa teve seu ponto alto quando o governador Gladson Cameli chamou ao palco uma figura histórica do partido, o eterno candidato “Roberto Carlos do Palheiral”. Nascido em Tarauacá, Francisco das Chagas Teles, 60 anos, recebeu um carinhoso abraço de Cameli, além de palavras de reconhecimento por sua paixão pelo Progressistas.



O governador ainda aproveitou a oportunidade para ‘bater um papo’ com a plateia, falando sobre os avanços de sua gestão, das vitórias conquistadas até o momento e o volume de trabalho que ainda terá em 2020, com a parceria dos prefeitos.

“Agradeço a todos que me ajudaram a chegar aqui. Ninguém ganha eleição sozinho. O povo acreano me ajudou a realizar meu maior sonho, mas acordo todos os dias com alegria no meu coração por saber o que tenho que fazer e farei pelo nosso Acre”, destacou Gladson.

O ato de filiações contou também com a presença dos deputados estaduais do Progressistas, Nicolau Júnior, Gerlen Diniz e José Bestene, além dos prefeitos Bené Damasceno, Romualdo Araújo, Tião Flores, Ederaldo Caetano e Zequinha Lima representando o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Dentre os novos filiados, destacam-se Dra. Paula Mariano, a porta-voz do Governo do Acre, Mirla Miranda, engenheiro civil Tião Fonseca, Fabiano Oliveira, Isnailda Cândido, Lana Vaz, Rutênio Sá de Oliveira, Márcio Mourão, a advogada Gracileide Bacelar e a empresária Adelaide Fátima.