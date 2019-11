Acompanhado do Diretor-presidente da EMURB, Marco Antônio Rodrigues, e do secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marco Venício Oliveira, o prefeito interino de Rio Branco, Antônio Morais, visitou na manhã desta terça-feira (12) a Colônia Cinco Mil, onde vistoriou os serviços de melhoramento do ramal que dá acesso ao local.

De acordo com o prefeito, os serviços de recuperação (aterros, recuperação de pontes e drenagem dos pontos críticos) dos 3.600 metros do ramal estão bem adiantados, faltando apenas cerca de 15 do cronograma de trabalho para serem concluídos.

De acordo com Marco Venício Oliveira, a SEINFRA está elaborando um orçamento para execução de outros serviços no referido ramal, que deverá ser apresentado à prefeita Socorro Neri nos próximos dias. “Feito isso, saberemos da possibilidade de melhorar ainda mais o ramal”, disse o secretário.

A obra é uma indicação do própria Antônio Morais, que na condição de vereador e atual presidente da Câmara de Rio Branco solicitou à Prefeitura a inclusão da estrada no programa de recuperação de ramais que vem sendo executado pela gestão municipal.

“Eu vim aqui em maio, a convite dos moradores, e falei com a prefeita para a gente fazer um trabalho aqui na Colônia Cinco Mil, haja vista que aqui já tem o Santo Daime, a Ufac faz treinamento aqui e ainda tem um clube que joga futebol aqui”, explicou Antonio Morais.

E acrescentou: esse trabalho é uma reivindicação antiga dos moradores, que a prefeita Socorro Neri decidiu incluir no programa de recuperação de ramais do Município e que agora se concretiza. O trabalho que está sendo feito é de excelência e os moradores estão felizes e gratos pelo fato da prefeita ter cumprido o que prometeu”, enfatizou Antônio Morais.

Comunidade agradecida

João Alberto, morador da comunidade há mais de 30 anos, e uma das lideranças locais, afirmou que a comunidade está muito agradecida pelo trabalho de recuperação do ramal. “Eu estou achando muito bom esse trabalho, inclusive nossa comunidade está agradecida, pois há anos nós estávamos esperando por isso”, salientou.

“Em nome da nossa comunidade quero agradecer a sensibilidade da prefeita Socorro Neri e do vereador Antônio Morais por essa obra. Esse trabalho vai permitir que nossas crianças possam ir à escola durante o ano todo. Antes, quando a gente precisava ir para a cidade ficava muito difícil, tal era a situação do ramal. Com o final dos serviços tudo ficará muito mais fácil”, concluiu Alberto.