O jovem Cleodemar Pereira Gomes Kaxinawá, 18 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (11), na região Central de Feijó, no interior do Acre. Segundo a polícia, ele seria um dos criminosos que realizou um assalto a um posto de gasolina pertencente ao prefeito do município, Kiefer Cavalcante.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 16h do domingo (10), Cleodemar e um comparsa realizaram a ação no estabelecimento. Eles renderam uma frentista e conseguiram roubar dinheiro e um smartphone. Em menos de 24 horas após o assalto, Cleodemar foi preso pela PM.

O comparsa dele também foi identificado, mas ainda está sendo procurado e pode ser preso nas próximas horas. Cleodemar foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Feijó, para os devidos procedimentos.