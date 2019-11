Bandidos estão utilizando um novo modo de cometer crimes e estão assustando os ribeirinhos. Os conhecidos “Piratas do rio” estão mais presentes no interior do Acre, realizando diversos assaltos aos postos pluviais ou embarcações as margens dos rios.

Em Feijó, os ataques a este meio de transporte têm acontecido com frequência. Algumas pessoas já foram identificadas e presas em ações anteriores, porém, os ataques continuam.

Um desses casos aconteceu com o ribeirinho e agricultor Raimundo, que é morador do baixo Rio Enviara, próximo à comunidade do Volta Grande. Ele chegou na cidade no final da tarde de domingo (10), como seu barco estava carregado de produtos que trouxe para comercializar no mercado, e resolveu dormir a bordo da embarcação.

No entanto, na madruga de segunda-feira (11), seu barco foi atacado e teve os produtos roubados por dois bandidos armados com escopetas, ordenando que a vítima ficasse em silêncio, e que, caso o agricultor tivesse qualquer reação, seria morto. Assustado e com medo de morrer, o agricultor, ficou quieto, assistindo os bandidos levar seus pertences.

Os criminosos conseguiram levar da vítima uma botija de gás cheia, um fogão que era novo, cartões do Bolsa Família, um gerador de energia, dois galões com combustível, documentos pessoais do agricultor e de sua esposa e também um saco com farinha. Ao sairem do local, um dos bandidos encostou uma escopeta na cabeça do agricultor e fez uma ameaça, que voltaria para mata-lo, caso a vítima chamasse a polícia.

Raimundo conta que em seguida os dois bandidos ligaram um barco que estava ao lado de sua embarcação, onde um terceiro envolvido estava a esperar, e sumiram na escuridão da noite. Segundo a vítima, os criminosos deixaram um rastro de mais um crime que certamente ficará na impunidade na região. Até o momento ninguém foi preso, e o roubo será investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Feijó.