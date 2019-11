Familiares levaram a roupa que o acusado estava usandousava no dia e entregou na delegacia junto com uma faca; a calça estava suja de sangue

Um crime ocorrido neste final de semana, na madrugada de sábado para domingo, onde um homem foi assassinato com um golpe de faca no peito, está sendo investigado no interior do Acre.

O crime ocorreu no ramal Nossa Senhora, comunidade do Tucunduba, localizado na zona rural do município de Epitaciolândia. Josué Gomes Maciel, foi encontrado morto com o golpe abaixo do peito esquerdo que pode ter atingido o coração.

A polícia trabalha com a hipótese da vítima pode ter sido morta em uma tocaia após um desentendimento com o suspeito, Nivaldo Campos, vulgo “Véi”, com quem esteve bebendo.

Familiares levaram a roupa que o acusado estava usando no dia e entregou na delegacia junto com uma faca, a calça estava suja de sangue. Avisaram que ele deverá se apresentar nesta semana com um advogado e irá esperar o pronunciamento da Justiça em liberdade, já que está fora do flagrante.

Com informações do site O Alto Acre