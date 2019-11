Em reunião ocorrida na tarde dessa terça-feira (12/11), o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, garantiu à Deputada Mara Rocha (PSDB/AC) e ao Grupo de Integração, que será assinado um Termo de Cooperação Técnica repassando ao Estado do Acre a responsabilidade para emitir as licenças ambientais que garantam a integração entre o Acre e o Peru a partir de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima com Pucallpa.

O encontro contou com a participação do Senador Marcio Bittar (MDB/AC), Francimar Cavalcante – Coordenador do Grupo de Integração, Ranieldo Gabriel – Diretor Técnico do IMAC, Luiz Vitor – Representante da SEINFRA e Idelcleide Cordeiro – Representante da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Durante a reunião, o Ministro Ricardo Salles demonstrou enorme interesse em auxiliar na construção da integração entre o Brasil e o Peru através do Acre: “Esse ponto ligação entre o Brasil e o Peru, através do Acre, será importante para o Brasil como o todo, e pretendemos ajudar o Acre a alcançar esse sonho de desenvolvimento”, afirmou Ricardo Salles.

“Estou muito entusiasmada com a receptividade do Ministro a essa nossa luta. O Ministro demonstrou muito conhecimento dos nossos anseios e necessidades e a assinatura desse Termo de Cooperação Técnica desburocratizará a construção da Estrada. Aproveito para ressaltar o apoio do Senador Marcio Bittar, que já conversou com o Ministro Tarcísio de Freitas, para que o primeiro estudo técnico da estrada seja providenciado pelo Ministério da Infraestrutura”, afirmou Mara Rocha.