Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica em Joinville no Norte do Estado. Ele foi encontrado na manhã desta terça-feira (11), em uma igreja no bairro Vila.

José Carlos Russin, de 43 anos, era eletricista e teria saído na segunda (11) para fazer um serviço no teto da igreja. Porém, como a vítima não teria retornado do trabalho, familiares foram até o local na manhã desta terça e encontraram o carro da vítima estacionado no pátio.

Em buscas no interior da igreja, José foi encontrado caído e já sem vida no forro do local. A suspeita é que ele tenha sido eletrocutado enquanto trabalhava no telhado. Porém, a causa só será confirmada após o resultado do laudo do IML (Instituto Médico Legal).

Equipes dos Bombeiros Voluntários de Joinville e do Samu estiveram no local e constataram o óbito. A área foi isolada e passou por perícia durante a manhã.

O corpo de José foi encaminhado ao IML onde passará por necrópsia. Ele será velado na Associação Cultural Crescer, no bairro Glória, ainda sem horário definido. Por ND+NOTÍCIAS