O monitorado por tornozeleira eletrônica Ivanilson Oliveira de Jesus, 31 anos, foi ferido por um golpe de faca nas costas, na tarde desta terça-feira (12), na Rua do Passeio, no Bairro Taquari, região do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo Oliveira, ele havia ido até a casa de uma irmã deixar um recado da família, mas, no caminho, foi abordado por criminosos da facção “Bonde dos 13” que o sequestraram e o levaram para uma área de mata. A vítima contou que no local foi interrogado e disse aos bandidos que não fazia parte da facção, mas acabou sendo julgado e teve sua morte decretada.

No momento da execução, que iria acontecer às margens do Rio Acre, os criminosos cortaram o dispositivo de monitoramento do homem e, em seguida, deram uma facada nas costas de Oliveira. Porém, a vítima conseguiu fugir dos executores e se jogou nas águas do rio, nadando de forma desesperada, conseguindo chegar até o mercado dos Colônos, no Bairro Cadeia Velha, onde conseguiu subir o barranco e pedir socorro.

Populares que estavam no mercado acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Oliveira, em estado grave, ao pronto-socorro de Rio Branco.

As informações foram repassadas à Polícia Militar, que tenta procurar pelos bandidos na região do Taquari. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).