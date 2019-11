Outra cara

Estamos finalizando o ano e desde que assumiu a presidência Câmara de Rio Branco, Antônio Morais (PT) deu outra cara a uma Casa Politica que pouco se ouviu falar em anos anteriores, exceto nas crises como a prisão do presidente que o antecedeu. Morais reorganizou a casa e tem feito um bom trabalho, assim como tem dado transparência dos atos do legislativo municipal, como a economia de quase R$ 3 milhões por ano.

Lula Livre

O ex-presidente Lula finalmente saiu para alegria do partido e seus simpatizantes. Lula saiu e poderia ter feito discursos de ordem que buscassem a união e integração que o país precisa. Preferiu sair disparando feito metralhadora, igual seu adversário que hoje está na presidência.

Dois pesos e duas cegueiras

Não bastasse o ex-presidente Lula “abarcar” seus apontamentos sem logica, assim como o presidente Jair “Mito” Bolsonaro com seus devaneios, outro politico que entrou nessa onde foi o ex-governador Tião Viana, que foi derrotado nas urnas por não ouvir a população, mas tentar forçar suas ideologias nada amáveis.

A volta da Fênix

Com a soltura do ex-presidente Lula, o partido dos trabalhadores trabalha para reviver o efeito fênix e voltar a assumir posições durante e após eleições. Não sei por que a estranheza de outros partidos acharem que o PT seria do apoio de elenco para 2020. Muitos que compõem o partido só precisam deixar a arrogância e prepotência de lado, ou vai ficar mais dois anos de fora.

Em campanha

No Acre é assim, nem mesmo acabou uma campanha e já se pensa mais adiante, como tem sido o senador Sérgio Petecão (PSD) que tem arrastado multidões para perto do partido, tem valorizado os segmentos e deixado o interior mais próximo. Gladson Cameli (PP)se continuar com esses desgastes desnecessários, pode começar a preparar as bandeiras para Petecão que pode ser o próximo governador.

Sobre o Marcus

Quem quiser guardar segredo nessa cidade, pode esquecer que logo a história toma a rua. Marcus Alexandre (PT) mesmo fora do poder continua a mesma pessoa simples e agradável. Por vezes tenta até passar desapercebido, mas a turma o recebe de braços abertos, diferentes de outros mandatários do seu partido. Quem trabalha com ele no TJ, só tem elogios do colega de trabalho, o mesmo se escuta ao perguntar quem o acompanhava nos trecho pelas estradas do estado.

Gatos pingados

Ficou feio para a organização do manifesto não da as caras ou explicar o motivo da não participação no último sábado (09), onde apenas e olhe lá, os manifestantes contra a soltura do ex-presidente Lula. O movimento que começou popular já tem ate site para capitanear apoio financeiro. Não adianta criticar os partidos que fizeram isso e repetir a mesma receita.