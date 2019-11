“A Bolívia não é um país; a Bolívia é um problema”, resumiu há muito tempo um jornalista norte-americano. Não há como discordar, informa a história política marcada por tragédias que se repetem não como farsa, mas como uma reedição mais dramática da tragédia anterior — e sempre recente. Em 1825, quando se tornou independente da Espanha, a Bolívia anunciou o nascimento de um regime democrático que, quase 200 anos depois, continua na primeira infância. E muito longe da adolescência, confirma a queda de Evo Morales.

Entre a Independência e o fim da última ditadura militar ortodoxa em 1988, jamais ocorreu uma eleição de verdade. De 1850 a 1950, registraram-se 100 golpes de Estado. Um por ano. Em 1939, o presidente German Busch matou-se com um tiro na cabeça. Em 1944, uma multidão incitada por militares rebeldes linchou o presidente Gualberto Villarroel no interior do Palácio Quemado e atirou pela janela o cadáver que permaneceu, horas a fio, pendurado numa forca improvisada na praça defronte à sede do governo.

Entre um golpe e outro, a Bolívia se meteu em aventuras militares desastrosas. Na Guerra do Pacífico, perdeu para o Chile uma vastidão territorial que incluiu a saída para o mar. Disputas fronteiriças com o Brasil amputaram o Acre e parte de Mato Grosso. Os estragos geopolíticos se ampliaram com a derrota para o Paraguai na Guerra do Chaco. Os três retumbantes fiascos reduziram à metade o tamanho que tinha a Bolívia no dia da independência.