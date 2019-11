Por determinação da prefeita Socorro Neri, a gestão municipal assumiu a limpeza e a manutenção dos Parques da Maternidade, Tucumã, Lago do Amor, Calçadão da Gameleira e Via Chico Mendes, que estavam sob a responsabilidade do Estado

A Prefeitura de Rio Branco iniciou nesta segunda-feira, 11, os serviços de limpeza e manutenção do Parque Tucumã e da Via Chico Mendes. Desde o dia 2 de setembro a gestão da prefeita Socorro Neri decidiu assumir esse trabalho, atendendo aos pedidos da população, que reclamava da situação de abandono em que estavam esses locais, que estavam sob a responsabilidade do Governo do Estado.

De acordo com o secretário municipal de Zeladoria da Cidade, Kellyton Carvalho, quatro equipes e dezenas de servidores da Prefeitura, com máquinas e equipamentos, realizam os trabalhos de revitalização do Parque Tucumã e Via Chico Mendes no dia de hoje.

“Estamos realizando a manutenção da via Chico Mendes, como via estruturante do nosso município, também estamos realizando, após a limpeza que nós fizemos no Parque da Maternidade, a mesma ação no Parque Tucumã, com serviços de roçagem, capina, retirada de resíduos e entulhos”, disse Carvalho.

Segundo ele, as equipes da Prefeitura também realizam um trabalho de conscientização ambiental na região do Tucumã e Universitário. “Estamos trabalhando, também, a questão da conscientização ambiental ali no entorno da região, para que os moradores contribuam, nos ajudem, com essa parte de descarte inadequado de resíduos, entulhos e a cultura de jogar lixo no chão dos parques”, explicou o secretário.

Iluminação pública

O secretário informou, ainda, que a Prefeitura está revitalização a iluminação pública desses locais.

“Também estamos com equipes de revitalização da parte de iluminação pública, consertando alguns pontos que estavam críticos. A Prefeitura segue com a programação de infraestrutura, para fazer a revitalização nesses locais. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana [Seinfra] já está fazendo a manutenção de pontes e passarelas que existem nos parques Tucumã e da Maternidade, assim como a Emurb já tem uma programação de restauração do pavimento em algumas vias desses locais”, enfatiza Carvalho.

Ação integrada

“É uma ação integrada da Prefeitura de Rio Branco. A prefeita Socorro Neri pediu para a gente fazer um trabalho integrado, com muita de qualidade nesses parques, para que a gente possa levar esses benefícios para a nossa população novamente, proporcionando mais saúde e qualidade de vida para a população”, concluiu Carvalho.