Na tarde do último domingo, o atacante Marcelo Cirino, um dos destaques do Athletico-PR na temporada, deu a vitória ao Furacão diante do São Paulo ao anotar um gol nos acréscimos da partida, no Morumbi.

Na conversa com a imprensa, o camisa 10 admitiu que não vai renovar o seu contrato com o time paranaense e desconversou sobre uma oferta do Corinthians, que recentemente anunciou a chegada do técnico Tiago Nunes, um dos responsáveis por recuperar o bom futebol do atleta.

“Quando voltei ano passado, falei que faltava alguma coisa. Não me senti bem quando saí em 2014 porque não tinha conquistado títulos. Hoje eu posso dizer que vou sair porque conquistei e deixei o meu nome”, disse para a rádio Banda B.

“Para mim não chegou nada. Tenho contrato até dia 30 de dezembro, claro que o campeonato vai até dia 8, mas estou focado aqui e fazer o meu melhor. Depois, se chegar algo do Corinthians, eu posso ouvir, sentar e conversar. Até agora não chegou nada. A partir do momento que o Corinthians fizer uma proposta oficial, eu vou sentar e conversar”, completou.

Copa do Brasil

Autor de nove gols nesta temporada, Marcelo Cirino teve o seu momento mágico na decisão da Copa do Brasil, quando fez uma jogada magistral contra o Internacional e deu a assistência para Rony decretar o título da equipe.