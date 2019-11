Número de faltosos no primeiro de prova foi de 8.866 pessoas (22,9%), já no segundo esse número saltou para 11.053 (28,6%)

Se no primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Acre, no último dia 3 de novembro, o número de faltosos foi de 8.866 pessoas (22,9%), no segundo e último dia de prova, ocorrido neste domingo (10), esse número saltou para 11.053 (28,6%). As provas aplicadas foram de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias.

Já a média nacional de ausentes no segundo dia de prova foi de 27,19%, o que representa um total de 1.385.579 pessoas. Apesar no número alto, o percentual de faltosos foi o menor dos últimos 10 anos para o segundo dia do exame, que começou a ser aplicado no formato atual desde 2009. De 1998 a 2008, havia só um dia de Enem.

O aumento do número de inscritos que não comparecem ao segundo dia de prova já é tido como normal, isso porque muita gente que acha que não foi bem na primeira prova desiste de fazer a segunda etapa do exame.