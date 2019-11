A campanha Papai Noel dos Correios completa 30 anos de existência em 2019. Essa campanha é uma das mais aguardadas no ano, o lançamento oficial dela ocorreu na última segunda-feira (4), em São Paulo.

No Acre, o lançamento da campanha será nesta terça-feira (12), às 9h no Hall da Agência Central e contará com a presença do Papai Noel dos Correios, gestores e crianças das escolas contempladas e padrinhos.

Em contato com a equipe dos Correios do Acre, eles afirmam que em média ao ano são atendidas mais de 1500 crianças e, os pedidos na sua maioria são: bonecas, carrinhos, bolas, material escolar, mochila e outros.

Campanha

O funcionamento ocorre da seguinte maneira, a empresa recebe as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras, tais como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.

A adoção pelos padrinhos é feita da mesma maneira em todo o Brasil: as cartinhas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibilizadas no Cantinho do Papai Noel ou em outras unidades da empresa.

Os presentes são recebidos nos pontos de entrega divulgados pelos Correios para que, posteriormente, a estatal realiza a distribuição. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança nunca é divulgado ou informado ao padrinho.

Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog da campanha.

Todas as informações sobre esta corrente de solidariedade poderá ser obtidas no blog, no endereço http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios, que estará disponível a partir do lançamento da campanha. Por AC24HORAS.